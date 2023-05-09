نتنياهو: سنستهدف كل من يحاول المساس بأمننا

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو أنهى تقييمًا موسعًا آخر للوضع الأمني، قبل اجتماع (كابينت) الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم في (كرياه) بتل أبيب، وذلك بحسب ما نشره موقع «دنيا الوطن»، الفلسطيني، مساء الثلاثاء.

ونشر نتنياهو، صورة بعد إنهاء التقييم الموسع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء، وعلق عليها بالقول: «سنستهدف كل من يحاول المساس بأمننا».

בהערכת מצב ביטחונית בקרייה בתל אביב. מי שפוגע בנו - אנחנו פוגעים בו.



מגן וחץ 🛡️🏹



(צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/7dYErqKPco — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 9, 2023

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، كشفت، اليوم الثلاثاء، نتائج تقييم الوضع الأمني الذي عُقد صباحاً بقيادة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في ظل العدوان على قطاع غزة.

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإنه في نهاية تقييم للوضع بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو، في إسرائيل يميلون إلى انتظار رد من قطاع غزة قبل اتخاذ تحركات هجومية أخرى.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد ثلاثة من كبار قيادتها في قطاع غزة، جراء عملية اغتيال إسرائيلية.

ونعت سرايا القدس، في بيان صحفي، جهاد شاكر الغنام، أمين سر المجلس العسكري، وخليل صلاح البهتيني، قائد المنطقة الشمالية، وطارق محمد عز الدين، أحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية.

وأضافت أن قياداتها الثلاثة استشهدوا في غارة إسرائيلية، برفقة عدد من زوجاتهم وأبناءهم.

وأعلن جيش الاحتلال، شن عدوان ضد قطاع غزة، مستهدفاً أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فيما واصلت طائرات الاحتلال قصف مواقع تابعة لفصائل المقاومة في القطاع.

في حين، أفادت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد 13 مواطناً وإصابة 20 آخرين بجراح مختلفة، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى اللحظة.