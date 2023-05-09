استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنشطة الملك تشارلز الثالث في أول يوم عمل له بعد تتويجه، والتى تضمنت مساعدة إمرأة علق كعبها في الوحل في حدث غير مسبوق.



وقالت الصحيفة البريطانية إن الملك الذي توج حديثا أجرى زيارة دامت ساعة إلى مختبر ويتل في جامعة كامبريدج في أول عمل له بعد الاحتفالات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع.



وأشارت الصحيفة إلى أن تشارلز ألقى خطابا وغرز مجرفة بأرض موقع المنشأة البحثية البالغ تكلفة إنشائها 58 مليون جنيه إسترليني، وذلك كما كان مخططا له.



وتابعت: "أما مهمة مساعدة السيدة بولي كيرتس – المديرة الفخرية لمعهد كامبريدج لقيادة الاستدامة – التي علق حذائها في العشب، ربما لم يكن ضمن الخطة".



من جهتها، قالت بولي إن الملك "دعمني بشجاعة".



ويبدو أن تشارلز كان في مزاج للمرح، إذ مزح قائلا إنه كان يتطلع للقيام بـ"قليل من أعمال البستنة"، ثم رفع المجرفة إلى أعلى وسط تصفيق وضحك الحضور.



ويعمل مركز الأبحاث، الذي تم تأسيسه قبل خمسين عاما، على تطور مختبر جديد والذي سيجمع كبار خبراء الطيران والطاقة لإنتاج رحلات جوية خالية من الانبعاثات في أقرب وقت ممكن.



وقال تشارلز: "أنا معجب جدا بالأنشطة المذهلة التي تجرى هنا في الهندسة والعديد من المجالات الأخرى.



وأضاف: "تكمن أعظم قوة هذا البلد في المهارات الابتكارية. ويتمثل أصعب جزء في التأكد من أننا نساعد في تطوير تلك المهارات والبراعة في تطوير منتج حقيقي".



وكان تشارلز قد زار مختبر ويتل عام 2020، وقال أمير ويلز – آنذاك -: "يجب أن تظل الحاجة إلى التخلص من انبعاثات الكربون في صدارة جدول الأعمال".