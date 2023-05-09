قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إنه بشكل شخصي يقلق على الوضع العربي، لكنه يرى في نفس الوقت، عددًا من الإيجابيات المهمة بينها المزيد من الاستقلالية العربية وأخذ المبادرة في التعامل مع القضايا العربية.

واستشهد خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الاثنين، بالابتعاد من التوجه الغربي والاقتراب من التوجه الصيني، خلال العام الماضي، لافتًا إلى أن التعامل العربي مع روسيا والولايات المتحدة في الحالة الأوكرانية، كان بقدر من التوازن المقبول والمفيد.

وأضاف: «أرى شخصيًا عولمة للأسواق؛ لكن هناك اتجاه نحو أقلمة النزاعات السياسية، كل منطقة إقليمية تتعامل مع قضاياها، فالسعودية أخذت المبادرة في التحاور مع إيران تحت غطاء صيني، سبقته عدد من الاتصالات في الخليج والعراق، والبدء في تهيئة الظروف بين مصر وتركيا، واستئناف سوريا لنشاطاتها في الجامعة العربية».

وأكد أن «تلك المؤشرات تدل أن العالم العربي بدأ الأخذ بزمام المبادرة، والاعتماد على نفسه بقدر أكبر من الاستقلالية»، مشددًا على أن العودة للوضع السابق أمر غير ممكن.

وأكمل: «لا يمكن العودة لما كان، واجهنا مشكلات نتيجة أخطاء من الكل وعلينا تقويم الأوضاع والمضي قدمًا بممارسات أفضل دون تكرار أخطاء الماضي، لأن المجتمع الدولي في مرحلة تغيير شديدة للغاية والشرق الأوسط جزء من هذا ويعاد تشكيله، وعلينا كعرب الالتفاف مع بعضنا البعض للتعامل مع تلك التحديات».

ولفت إلى أن دبلوماسية الكوارث سرعت من عودة العلاقات الدبلوماسية العربية مع سوريا، ولم تكن السبب الوحيد لذلك، موضحًا أن الاتصالات بين الجانبين بدأت قبل الزلزال الذي ضرب سوريا بعام تقريبًا.

وأشار إلى إجراء العديد من الاتصالات الخليجية السورية، واتصالات بين الجيران من العرب مع النظام السوري، فضلًا عن الاتصالات الأمنية بين الجانبين، متسائلًا: «إذا كنا كعرب في مرحلة التحاور مع المنافس والعدو، كيف لا نتحاور مع بعضنا البعض؟».

واستطرد: «الجديد الآن أن هناك رغبة في التحاور، لكن لا ننفي وجود مشكلات وأزمة سياسية ومشكلات إنسانية يجب حلها في سوريا وفقا لقرار الأمم المتحدة، ومشكلات خاصة بالحدود متعلقة بمكافحة الإرهاب والتهريب وما إلى ذلك».