لماذا تكثر الإغماءات بين أفراد الحرس الملكي البريطاني؟

عادة ما تثير انهيارات جنود الحرس الملكي البريطاني دهشة الجميع خلال المناسبات الرسمية في بريطانيا، خاصة بعد تكرر حدوثها خلال السنوات الأخيرة، إذ اعتادت عدسات الكاميرات حالات رصد انهيار وإغماءات عديدة للجنود خلال المناسبات الأهم بالمملكة المتحدة.

خلال السنوات السابقة تعرض عدد من الجنود البريطانيين للانهيار والإغماءات في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وفي الجنازة الرسمية المهيبة التي أقيمت للملكة إليزابيث، وفي عيد ميلاها وأيضا في يوبيلها الذهبي، ما يثير التعجب عن أسباب الانهيارات المتكررة للجنود.

حفل تتويج الملك تشارلز

بعض وسائل الإعلام البريطانية قالت إن إغماءات خمس من الجنود المشاركين في موكب تتويج الملك تشارلز الثالث كانت بسبب شعورهم بالتعب بعد ساعات طويلة من الوقوف، حيث احتاج بعضهم للمساعدة الطبية بعد أن سقطوا أرضا.

جنازة الملكة إليزابيث

وفي جنازة الملكة الراحلة قبل شهور، كان التعب والإجهاد سببا في انهيار أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية داخل كنسية وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن حيث بدأ يرتجف من شدة التعب قبل أن يغمى عليه ويسقط عن المنصة.

يوبيل الملكة إليزابيث

أما في اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، الذي أقيم في عام 2022، فقد كان الحر هو السبب الأساسي في سقوط خمسة جنود على الدرج خارج كاتدرائية القديس بولس للخدمة الوطنية.

عيد ميلاد الملكة إليزابيث

أما في عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية عام 2017، فقد أصيب 5 من عناصر الحرس الملكي البريطاني بحالات إغماء أثناء مشاركتهم في عرض بمناسبة عيد ميلاد الملكة في لندن.

واتضح فيما بعد أنه أغمي على الحراس بسبب قبعات الفرو، التي كانوا يرتدونها في طقس حار تجاوزت فيه درجات الحرارة 25 درجة مئوية.

لماذا تكثر الإغماءات بين الحرس الملكي البريطاني؟

يبدو وأن حالات الإغماء باستمرار بين الجنود البريطانيين حتى أن الجيش البريطاني ينفق أموالا كثيرة على بحوث تتعلق بعدم تعرض حرسه للإغماء أثناء مناوباتهم، وفقا لشبكة سبوتنيك الروسية.

فهناك قواعد صارمة تحكم الجنود البريطانيين بدأ من زيهم الرسمي، الذي يتكون من بنطال من الصوف، وسترة أنيقة محكمة، وعلى الرأس توجد قبعة من فرو الدببة، وهي ما تدفع بهم إلى الانهيار في درجات الحرارة العالية.

ومن ناحية أخرى فالجنود البريطانيين من الحرس الملكي البريطاني وحرس المراسم مجبرين على الوقوف لساعات طويلة خلال فترة أداء مهامهم الحراسية، وهو ما يدفع بهم إلى الانهيار بسبب التعب والإرهاق.