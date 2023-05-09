 الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مايو 2023 9:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم


نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 8:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 8:56 ص

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم، لافتا إلى وجود تحديات كبيرة، متعهدا بمواصلة العمل على ما تم معاهدة الشعب عليه.
وأضاف خلال لقائه نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة اليوم الإثنين " نريد أن نشق معا طريقا بدون أي تدخلات خارجية فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست غرفة للإيجار او البيع، نريد أن نشق طريقا جديدا في التاريخ ومن يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم ، نريد أن نشق طريقا جديدا بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلي في تونس لا يقدر بثمن".
وقال " على الجميع داخل الدولة إن يلتزم بالقانون لأنه مسئول داخل الدولة"، مؤكدا أن مثل هذه التجاوزات لن تكون مقبولة ولابد من أن يتحمل تبعاتها من يعمل على مواجهة هذا المسار ونحن نحتكم إلى القانون ونعمل على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي وفق إرادته ولا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولا لإرادة الشعب، جئنا إلى هنا معا لنخدم الشعب التونسي والدولة التونسية.
الكثيرون يعتقدون أنهم فوق المسائلة أو فوق أجهزة الدولة ولكن لن يكون لهم مكان في أجهزة الدولة اذا كانوا سيعملون ضد إرادة الشعب وعاهدنا الشعب على تحقيق اماله وسنعمل بكل جهد على ان نحقق ارادته وان نرفع آماله الى مستوى تتحقق فيه مطالبه وارادته وهذا شأننا بالأمس واليوم وغدا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك