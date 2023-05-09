الرئيس التونسي يؤكد ضرورة تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة تطبيق القانون على الجميع مهما كان موقعهم، لافتا إلى وجود تحديات كبيرة، متعهدا بمواصلة العمل على ما تم معاهدة الشعب عليه.

وأضاف خلال لقائه نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة اليوم الإثنين " نريد أن نشق معا طريقا بدون أي تدخلات خارجية فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست غرفة للإيجار او البيع، نريد أن نشق طريقا جديدا في التاريخ ومن يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم ، نريد أن نشق طريقا جديدا بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلي في تونس لا يقدر بثمن".

وقال " على الجميع داخل الدولة إن يلتزم بالقانون لأنه مسئول داخل الدولة"، مؤكدا أن مثل هذه التجاوزات لن تكون مقبولة ولابد من أن يتحمل تبعاتها من يعمل على مواجهة هذا المسار ونحن نحتكم إلى القانون ونعمل على الاستجابة لمطالب الشعب التونسي وفق إرادته ولا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولا لإرادة الشعب، جئنا إلى هنا معا لنخدم الشعب التونسي والدولة التونسية.

الكثيرون يعتقدون أنهم فوق المسائلة أو فوق أجهزة الدولة ولكن لن يكون لهم مكان في أجهزة الدولة اذا كانوا سيعملون ضد إرادة الشعب وعاهدنا الشعب على تحقيق اماله وسنعمل بكل جهد على ان نحقق ارادته وان نرفع آماله الى مستوى تتحقق فيه مطالبه وارادته وهذا شأننا بالأمس واليوم وغدا.