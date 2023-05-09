كريم فؤاد يكشف موعد عودته لمباريات الأهلي

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كشف كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد عودته إلى مباريات الفريق الأحمر مجددًا، بعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

ويغيب كريم فؤاد عن مباريات الفريق الأحمر منذ شهر يناير الماضي، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وقال فؤاد في تصريحات تليفزيونية: «سأعود إلى الملاعب خلال 4 أشهر من الآن، وبدأت برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي».

وأضاف: «كنت أتمنى التواجد مع الأهلي في المباريات الماضية، وبالأخص بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت في المغرب».

وأتم: «كولر تحدث معي منذ أيام، وقال لي ستعود أفضل من الأول ودعمني، ولم أشعر بالحزن أبدًا».