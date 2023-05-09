وزير الخارجية: يجب التعامل مع الأزمة السودانية بعيدا عن التدخلات الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ترحب بالجهود المخلصة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية بملف الأزمة السودانية، منوهًا أن تداعيات الأزمة تقتضي وحدة الرؤى بين كل الشركاء الدوليين والإقليميين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها عضوية في إطار جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وتستطيع العمل والتنسيق مع تلك المنظمات.

وأشار إلى أن «مصر دائمًا ما تركز على طبيعة الصراع الداخلي»، مضيفًا: «لابد من التعامل معه بعيدًا عن التدخلات الخارجية والتأثيرات التي تسعى لتحقيق مصالح، بدلًا من السعي لترسيخ الاستقرار ورعاية مصالح الشعب السوداني».

وشدد على أن «الأزمة السودانية شأن داخلي»، قائلًا إن «الحوار بين الأطراف السودانية في تلك المرحلة يجب أن يركز على وقف إطلاق النار؛ لإتاحة الفرصة إلى الحوار».

وأكمل: «الشأن السوداني له حساسيته وتعقيداته، ولابد من مراعاة ألا تكون هناك تدخلات خارجية، وترك الساحة للسودانيين للوصول إلى الحلول التي تحافظ على مقدراتهم ومؤسسات الدولة، وتستطيع استعادة الاستقرار».