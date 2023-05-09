أعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس الاثنين، أن بوروندي ستستضيف فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث رفيع المستوى بشأن دور الحكومات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في دعم الأجندة الخاصة بالشباب والسلام والأمن في منطقة شرق أفريقيا، وأن فعاليات هذا المؤتمر ستبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الثاني عشر من شهر مايو الجاري، في العاصمة البوروندية بوجمبورا.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأفريقي -في بيان- أن هذا المؤتمر سيشارك فيه ممثلون للمفوضية ومجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والمعهد الدولي للديمقراطية وشبكة الشباب بمنطقة القرن الأفريقي والمركز الأفريقي لحل النزاعات ومنظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، وذلك بدعم من الحكومة البوروندية.

وجاء في البيان أن "هذا المؤتمر الوزاري يهدف إلى حشد التأييد لزيادة المشاركة الشاملة للشباب في عمليات بناء السلام ومنع الصراعات، وذلك بالإضافة إلى مراجعة وتقييم عملية تنفيذ أطر العمل السياسية والقانونية الدولية والإقليمية التي تدعم دور الشباب في عملية تحقيق السلام والأمن بدول مختلفة في شرق أفريقيا".

وأضاف البيان أن المؤتمر يسعى أيضاً إلى تسليط الضوء على المبادرات والبرامج التي أعدتها أو أقرتها الحكومات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لدعم قدرات الشباب في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق باستخدام أنظمة متقدمة لتحقيق السلام والأمن، بما في ذلك أنظمة الإنذار المبكر، وذلك علاوة على تبادل الخبرات بشأن سبل مواجهة التحديات، والسعي لإنشاء شراكات بين الأجهزة الحكومية والإقليمية والقارية والشركاء الدوليين في مجال التنمية بهدف التعاون لمنع حدوث صراعات في المنطقة، وإدارتها في حالة حدوثها ووضع آليات لحلها.

وأشارت مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أنه من المتوقع أن يؤدي هذا المؤتمر إلى زيادة مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار وزيادة التفاهم بشأن مبادرات الحكومات والأجهزة الإقليمية والاتحاد الأفريقي لدعم الشباب عبر منطقة شرق أفريقيا والعمل معاً لدعم الأجندة الخاصة بالشباب والسلام والأمن في المنطقة ووضع خرائط طريق وطنية لتنفيذ هذه الأجندة على المستوى الوطني.