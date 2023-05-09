 الولايات المتحدة تدين إعدام طهران للمعارض الإيراني السويدي حبيب شعب - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تدين إعدام طهران للمعارض الإيراني السويدي حبيب شعب


نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:01 ص

أدانت الولايات المتحدة إعدام السلطات الإيرانية لحبيب شعب الذي يحمل الجنسيتين السويدية والإيرانية، حسبما أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وقال بلينكن - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم - إن "الولايات المتحدة تدين الإعدام الجائر لحبيب شعب، الذي يحمل الجنسيتين السويدية والإيرانية. ونتقدم بتعازينا إلى أحبائه ونحن نقف مع السويد والشركاء الآخرين في تصميمنا على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
وكانت محكمة إيرانية قد حكمت على حبيب بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب التطبيق القوانين الصارمة في إيران.


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