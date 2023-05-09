محافظ أسيوط يجتمع مع مسئولي الري لمتابعة جهود إزالة التعديات على المجاري المائية

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعا مع مسئولي الري وحماية النيل وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن؛ لمتابعة سير العمل في حملات الإزالة الجارية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21؛ للحفاظ على حقوق الدولة وتأكيد هيبتها من خلال إزالة كل صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة ومواجهة التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود أبوالفتوح مساعد مدير أمن أسيوط، والمهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط، وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - موقف حملات الإزالة الجارية بمختلف المراكز للمخالفات التي تم رصدها، موجها بالاستمرار في بذل الجهود لتنفيذ الإزالات مع بالتام مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختلفة لإزالة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المحافظ، أهمية التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية، وتنفيذ حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين والتعامل بكل حسم معها، طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة أن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، موجهًا الشكر لكل الأجهزة التي تشارك في تنفيذ الإزالات.

ومن جانبه، أشار المهندس عمر سيف النصر مدير عام الري بأسيوط إلى ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالحفاظ على المجاري المائية والترع والمصارف، وعدم التعدي عليها خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وأهمية هذا المشروع الذي تنفذه الدولة، وأنفقت عليه مليارات الجنيهات.

وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لجميع أشكال التعديات والإشغالات على الترع والمصارف في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، والتعامل معها بشكل فوري وحازم؛ للحفاظ على حق الدولة