مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تزور صربيا وكوسوفو لتأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه البلدين

تتوجه مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، إلى صربيا وكوسوفو للتأكيد على التزام الولايات المتحدة المستمر والطويل الأمد تجاه كلا البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يتجدد فيه الزخم في الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو، وهو ما تدعمه الولايات المتحدة بقوة -وفق بيان على موقع الوكالة الأمريكية اليوم الإثنين.

وخلال زيارتها إلى صربيا، ستلتقي باور مع أصحاب المصلحة والشركاء بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني وقادة الأعمال والتكنولوجيا والصحفيين الاستقصائيين والقادة الشباب وأبطال ذوي الهمم، وستؤكد باور على دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمسار صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الشراكة لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الديمقراطية.

وخلال زيارتها لكوسوفو، ستتواصل باور مع أصحاب المصلحة والشركاء بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والمبتكرين الشباب والناشطين المحليين وصغار المنتجين الزراعيين. وستؤكد باور على التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القوي بالمساعدة في تعزيز التكامل الأوروبي الأطلسي لكوسوفو من خلال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وتعزيز المصالحة لدعم الديمقراطية المتعددة الأعراق في كوسوفو والعمل على تحفيز الفرص الاقتصادية الجديدة لمواطني كوسوفو.