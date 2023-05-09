مسلحون يحتجزون 20 مصليا كرهائن بكنيسة في نيجيريا

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هاجم مسلحون كنيسة شمالي نيجيريا ويحتجزون 20 مصليا كرهائن، حسبما أكد مسئول كنسي اليوم الثلاثاء.

وقال الأب جوزيف هاياب، رئيس الرابطة المسيحية في نيجيريا في ولاية كادونا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "جاء المسلحون إلى الكنيسة مدججون بالسلاح وخطفوا جميع من التقوهم".

وأضاف هياب، أن 22 شخصا تمكنوا من الفرار من المسلحين، بعدما هاجموا كنيسة بيجي المعمدانية في قرية منعزلة بولاية كادونا خلال قداس الأحد.

وأشار إلى أن هناك العديد من النساء والأطفال من بين المختطفين، مضيفا أن المسلحين ما زالوا يحتجزون 20 شخصا.

والهجوم على الكنيسة هو الأحدث ضمن سلسلة من عمليات الخطف التي نفذتها مجموعات مسلحة معروفة بتنفيذ عمليات خطف جماعي لأطفال المدارس شمالي نيجيريا.

وتطالب الجماعات المسلحة بفدية نظير الإفراج عن المختطفين.

ولدى المجموعات المسلحة، التي يشير إليها السكان المحليون على أنهم" قطاع طرق"، علاقات مع مجموعات جهادية مثل بوكو حرام.

وتم الهجوم على أربع كنائس معمدانية في ولاية كادونا العام الجاري.