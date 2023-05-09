التموين: شراء الذهب عبر الإنترنت تعرض المواطنين لخسارة آلاف الجنيهات

حذر الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، من شراء الذهب عبر الإنترنيت من مواقع مجهولة، لأن الذهب سلعة قيمة جدًا، ومخزن قيمة جيد، مؤكدًا أن هذه المواقع تعرضهم لخسارة أموال كثيرة وبها كل أنواع التلاعب.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، إنه لابد شراء الذهب من محال الصاغة المعروفة، لأن لديها مرجعية وتعطي فاتورة تفصيلية بالوزن وعيار الذهب ويحدد إمكانية استرجاع المشغولات بأحجارها أو بدون أحجار.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يلجؤون لمواقع بيع الذهب عبر الإنترنت، من أجل توفير نسبة ضئيلة خلال عملية البيع، وفي المقابل قد يتعرضون لخسارة آلاف الجنيهات، مؤكدًا أنه عمليات الشراء للذهب «أون لاين» خطيرة وبها كل أنواع التلاعب.

ووجه بضرورة الشراء من أماكن ذات ثقة، لأن الذهب أصبح سعره مرتفع لذلك يجب التحوط عند شراءه، والحرص على أخذ الفاتورة التفصيلية الخاص بالذهب، مؤكدًا أن مصلحة الدمغة والموازين مفتوحة لمن يرغب في التأكد من مشترياته من الذهب، بالرغم من صحة الدمغات الموجودة بالمحلات.