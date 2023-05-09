قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة صيدليات العزبي، إن صندوق مصر السيادي استحوذ على 49% من صيدليات العزبي، مشيرًا إلى استمراره في مجلس الإدارة مع استحواذه على نسبة 51%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن الصيدلية تطمح في زيادة عدد فروعها، والانتشار على مستوى الجمهورية والمحافظات والمراكز والقرى، وخدمة أكبر مجموعة من المواطنين.

ولفت إلى أن «الصيدلة مهنة خدمية، فضلًا عن أن (العزبي) تقدم بقدر ما تستطيع، الخدمات التي يحتاجها المريض بكل أشكالها وأنواعها»، قائلًا إن العديد من صناديق الاستثمار العالمية تواصلت معه سابقًا لإبرام شراكة.

وأوضح أن نجاد شعراوي، رئيس مجلس إدارة صندوق الصحة والصناعات الدوائية، المتفرع من صندوق مصر السيادي، تواصل معه في الربع الأول من 2021، وطلب الدخول في شراكة استراتيجية بهدف دعم قطاع صيدلة التجزئة في السوق المصري.

وذكر أن «الأموال التي سيضخها الصندوق تتيح خطة التوسع التي يطمح لها»، معقبًا: «الكيان كان فرديًا وأرغب في تركه ككيان مؤسسي يورث للأجيال المقبلة ويستمر».

وأعلن عن طرح جزء من الصيدليات في البورصة في الوقت المناسب للطرح، لافتًا إلى «استغلال الشراكة في التوسع بعدد يتراوح ما بين 400 إلى 500 صيدلية في المرحلة الأولى، وإضافة خدمات جديدة، مع بقاء اسم الشركة والشعار كما هما».