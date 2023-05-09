 القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار الوضع في جميع الولايات - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 مايو 2023 3:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

القوات المسلحة السودانية تؤكد استقرار الوضع في جميع الولايات

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 3:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 3:03 م

 

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية استقرار الوضع في جميع ولايات البلاد، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة.

وأوضحت القيادة العامة السودانية - في بيان، اليوم الثلاثاء - أن القوات المسلحة اشتبكت مع مجموعة من قوات الدعم السريع في منطقة بحري، ودمرت أربع عربات مسلحة، مشيرة إلى استمرار الدعم السريع في أعمال نهب البنوك والمحلات التجارية، وسرقة ممتلكات المواطنين في أماكن تمركزاتها وسط الأحياء السكنية بالعاصمة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة ترصد تحركات لمجموعات من قوات الدعم السريع، والقوات في كامل جاهزيتها للتعامل مع أي مخططات تنوي قوات الدعم السريع القيام بها، مؤكدة تقيدها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وإدانة الانتهاكات المتواصلة له من قبل قوات الدعم السريع.

وجددت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الدعوة لأفراد قوات الدعم بالكف عن "التمادي في مؤامرة التمرد الفاشلة"، والاستفادة من عفو القائد العام والتبليغ لأقرب وحدة عسكرية، وتشير إلى الاستعداد لتسهيل ترحيل المرتزقة الأجانب إلى بلادهم في حالة تسليمهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك