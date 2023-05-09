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وزير المالية الألماني يدعو إلى توازن أفضل في العلاقات مع الصين

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 10:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 10:12 م

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الذي تم إلغاء زيارته إلى الصين أمس فجأة، إن ألمانيا يتعين أن تحقق توازنا جديدا في علاقتها مع بكين.

وذكر ليندنر أن ما تحتاجه البلاد هو "نهج واثق وواقعي مع الصين" و "سلوك أقل تساهلا" مما أبدته الحكومات الألمانية السابقة.

وقال في مقابلة في نشرة صوتية مع "ذا بيونير" اليوم: "لن نسمح بشراء قيمنا الليبرالية مقابل أعمال تجارية جيدة".

كان من المقرر أن يلتقي ليندنر الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر نظيره الصيني ليو كون غدا الأربعاء.

وطلبت وزارة المالية الصينية أمس الأول الأحد تأجيل المحادثات المقرر إجراؤها بين وزيري مالية البلدين لأسباب تتعلق بجدول المواعيد.

وكان من المنتظر بالأساس أن يتم خلال المحادثات التحضير للمشاورات الحكومية الصينية الألمانية، والتحضير أيضا لإجراء حوار مالي عالي المستوى بين البلدين.

ولم يتضح ما إذا كان الإلغاء المفاجئ مرتبط بعلاقات الصين المتوترة مع ليندنر وحزبه الديمقراطي الحر.

ويشار إلى أن وزيرة التعليم الألمانية بيتينا شتارك- فاتزينجر، وهي أيضا عضوة بالحزب الديمقراطي الحر، سافرت إلى تايوان في مارس الماضي، مما سبب استياء في بكين.

وانتقد ليندنر نفسه موقف الصين إزاء غزو روسيا لأوكرانيا وأيد علنا مواجهة قضايا حقوق الإنسان مع الصين.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، التي تستضيف نظيرها الصيني تشين قانج في برلين، اليوم أن اللقاءات المباشرة بين وزراء الحكومتين الألمانية والصينية مهمة، وأشارت إلى وزارتي المالية والتعليم بصفة خاصة.


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