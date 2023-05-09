رئيس محكمة الاستئناف يطالب بتعديل قانون العقوبات ليتضمن تعريفات محددة للجريمة وأركانها

يشيد بدور القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مكافحة الجريمة



نظم القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الملتقى العلمى الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والاجتماعية فى مواجهة الجريمة، فى إطار اهتمامه بدراسة المشكلات والقضايا المجتمعية من منظور متعدد التخصصات.



وجاء الملتقى، الذي انعقد على أمس واليوم، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين فى مجال مواجهة الجريمة.



وانعقدت فعاليات الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر، حيث تناولت "الاتجاهات الحديثة فى التزييف والتزوير" وترأسها المستشار محمد الشهاوى رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والذى أشاد بالأوراق المقدمة، وبالدور الذى يقوم به المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى مجال مكافحة الجريمة.



وأكد الشهاوي على ضرورة أن يقوم المشرع المصرى بتعديل قانون العقوبات على أن يتضمن النص القانونى تعريفات محددة للجريمة وأركانها.



وعرض الدكتور حسام الدين مصطفى محمد، رئيس الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير، الورقة البحثية الأولى فى هذه الجلسة بعنوان "جرائم الاحتيال وتأمين المستندات ذوات القيمة" ناقش فى إطارها الأنماط الحديثة للاحتيال المصرفى، ووسائل التأمين الحديثة فى المستندات ذوات القيمة، وأكد أن الاحتيال المصرفى يمثل خطرًا جسيمًا على المصارف والعاملين بها والعملاء والمجتمع ككل، كما يمثل خطرًا حقيقيًا على أمن الوطن والسلام الاجتماعى.



أما الورقة الثانية فقدمها الدكتور إبراهيم محمد عبد العزيز، خبير كشف التزييف والتزوير والاحتيال فى العملة والمستندات، بعنوان "دور الاحتيال المستندى فى إثبات جريمة العنف ضد الزوجة"، حيث ناقش من خلالها كيفية استخدام الزوج للمستندات التى تحمل توقيع الزوجة الصحيح للهروب من الالتزامات والمسئوليات بعد حدوث الطلاق ودور خبراء التزييف والتزوير فى إثبات عدم صحة ما يدعيه الزوج بشأن تنازل الزوجة عن كل حقوقها المادية والقانونية.



وأشارت نتائج الدراسة أن الزوج يلجأ إلى استخدام التوقيعات المزورة ويقوم برفع العديد من القضايا الكيدية بهدف ابتزاز الزوجة والضغط عليها للتنازل عن حقوقها.



وأسفرت الجلسة من خلال الأوراق المقدمة خلال التعقيبات المختلفة عن مجموعة من التوصيات تمثلت فيما يلى:

• مراجعة نظم العمل بالبنوك لسد ثغراتها، وغلق أبواب الاحتيال الداخلى.

• زيادة فعالية الرقابة الداخلية والتفتيش الدورى والمفاجئ على جميع فروع المصارف.

• عمل نشرات دورية لتوعية عملاء المصارف ضد الاحتيال المصرفى.

• التأكيد على استعمال الكاميرات بجميع فروع المصارف والتأكد من صلاحيتها للعمل ومن قدرتها التخزينية.

• تعزيز الوعى حول خطورة العنف الممارس ضد الزوجة وتوعية الزوجة بصفة خاصة بالممارسات غير القانونية التى قد تتعرض لها وكيفية مواجهتها.

• يجب على الدولة والجهات المعنية بحقوق المرأة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الزوجات من العنف، وتوفير الدعم اللازم لهم كضحايا لهذا النوع من الجرائم.

• ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بإضافة نصوص صريحة تخص جرائم العنف ضد المرأة، مع مراعاة أن العنف اللفظى لا يمكن إثباته.

• ضرورة توعية الزوجة بالإجراءات التى يجب عليها أتخاذها عند التعرض للعنف والإكراه.

• ضرورة تفعيل دور اللجنة التى تم تشكيلها لتكامل بيانات الدولة بعضوية وزارة الداخلية والدفاع والمخابرات الحربية ووزارة الاتصالات، والتى يتم من خلالها توفير قاعدة بيانات مسجل عليها البيانات الحيوية الخاصة بالمواطن حتى لا يتم التلاعب بها.

• ضرورة وجود نقلة رقمية للمحررات الثبوتية وتخزين المعلومات على شريحة رقمية.

• ضرورة تعميم QRcode,Hologram بدلا من الأحبار لأنها ضد الكشط وصعبة التزوير.

• ضرورة تعديل المادة 336 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال بما يتناسب مع الأساليب التكنولوجية الحديثة فى النصب.

• ضرورة إعداد دورات تدريبة للمسئوولين عن أدلة الاثبات الجنائى لمواكبة الأساليب الحديثة فى هذه الجرائم.

• أهمية إجراء تعديل تشريعى لتجريم أساليب الاحتيال فيما يتعلق بالاستيلاء على الميراث الشرعى للمرأة.

• ضرورة التفرقة بين جرائم النصب والاحتيال وغيرها من جرائم التهديد المعنوى فى مجال التوقيع على المحررات الرسمية أو العرفية.