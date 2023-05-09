 رئيس وزراء فلسطين يلغي زيارته للسعودية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء فلسطين يلغي زيارته للسعودية بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:57 م

ألغى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، زيارته المقررة إلى المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة، تحت رعاية ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكرت رئاسة الوزراء الفلسطينية - في بيان أصدرته - أن إلغاء الزيارة جاء بسبب العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان 13 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، قد استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.. وعدد الشهداء مُرشح للزيادة في ضوء وجود 20 إصابة، بعضها خطيرة.


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