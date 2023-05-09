 سوريا: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من الغد - بوابة الشروق
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سوريا: استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من الغد

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 5:59 م

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في سوريا، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من فجر يوم غد الأربعاء بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت المؤسسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن كوادرها بالتعاون مع الشركات الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، لافتة إلى أنه يمكن لمختلف النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد نفذت في الأول من مايو الجاري، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخروج المطار عن الخدمة.


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