الصحة العالمية: نثمن فتح المعابر الحدودية المصرية أمام النازحين من السودان يوميا

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن زيارة المنظمة على هامش زيارة المنظمات الأممية والدولية لمعبر قسطل، تأتي بهدف حماية الصحة ومنع الأمراض والأوبئة ومتابعة تقديم الخدمات العلاجية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «كساء دي إم سي»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الإثنين، أن المنظمة لها دور في حالة الرصد، وقامت بعدة زيارات إحداهما كانت مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأخرى مع وزارة الخارجية المصرية بقيادة السفيرة نيفين الحسيني، للوقوف على احتياجات النازحين القادمين من السودان.

وأشارت إلى أن هناك متابعة لجميع الخدمات المقدمة من جميع الجوانب، النفسية، الصحية، الاجتماعية، الغذاء، والمياه الآمنة، التعامل مع منظمة الطفولة، ومنظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، موضحة أن هذه المنظمات تتعاون وتنسق مع منظمة الصحة العالمية في مصر.

ولفتت إلى أن المنظمة أجرت تقييم سريع لعدة مستشفيات تستقبل الحالات القادمة من السودان، مثل أبو سمبل والمستشفيات الجامعية بأسوان، حتى يتم الوقوف على الاحتياجات لهذه المستشفيات.

وأشادت بتعاون وزارة الصحة المصرية والأمانة العامة للصحة النفسية مع منظمة الصحة العالمية، في تدريب اخصائيين وغير اخصائيين في احتياجات الدعم النفسي للقادمين من السودان من وضع صعب للغاية.

وثمنت فتح المجال في المعابر الحدودية مع السودان بشكل يومي، وذلك لتشارك الأمم المتحدة والوزرات المصرية المعنية، في دعم الخدمات الصحية، وكيفية إيجاد مختبر لمنع الأمراض الوبائية مع النزح البشري، بما يحفظ الأمن الصحي.

ودعت كممثلة لمنظمة الصحة العالمية في مصر، بضرورة تلقيح أطفالهم وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم والجانب المصري الذي يستقبلهم، خاصًة وأن اللقاحات متوفرة مجانًا .





