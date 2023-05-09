وزير الخارجية: جهود مصر تتكامل مع السعودية لوقف إطلاق النار في السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «مصر تركز في الفترة الحالية على وقف إطلاق النار في السودان، وفتح الممرات الآمنة لخروج المواطنين السودانيين أو رعايا الدول الأخرى بشكل آمن».



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «كل الجهود تتركز حول تلك الجزئية»، قائلًا إن «مشاورات جدة في السعودية تهدف إلى تحقيق الأمر».



ولفت إلى أن «الزعماء يتدخلون بشكل مباشر بحكم الاتصالات القائمة والمعرفة للأمور المرتبطة بالأزمة السودانية، من أجل زيادة فرص النجاح للتوصل إلى هدف وقف إطلاق النار».



وأكد أن جهود مصر تتكامل مع المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى تنسيقه بشكل وثيق مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، منذ بداية الأزمة، وعقد اتصالات تليفونية بينهما.



وأشار إلى أن مصر والسعودية أطلقتا دعوة مشتركة لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين، وعقده على المستوى الوزاري مرة، ثم صدور القرار الأخير الذي شكل مجموعة اتصال مكونة من مصر والسعودية والأمين العام؛ لمواصلة الجهود لاحتواء الأزمة والتوصل إلى وقف إطلاق النار.



وشدد على أهمية دور الجامعة العربية والنطاق العربي المركزي في التعامل مع الأزمة؛ لأنه أقدر على فهم القضية، وتوظيف صلته بالأطياف السودانية، معقبًا: «تلك قضية عربية لابد من حلها من خلال التفاعل العربي والجهود المبذولة».