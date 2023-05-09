عمرو حمزاوي: لابد من دعم مصر دوليًا للقيام بدورها الإغاثي في الأزمة السودانية

قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي بواشنطن، إن التأثير الأهم للأزمة السودانية في اللحظة الحالية هو البعد الإنساني ولجوء أعداد كبيرة من السودانيين إلى مصر ما بين 40 إلى 50 ألف سوداني.

وأضاف خلال لقائه عبر تطبيق «زوم» في برنامج «حديث القاهرة»، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن التحدي هو تسهيل دخول اللاجئين إلى مدن مصرية مختلفة، بالإضافة إلى التحدي الصحي، لافتًا إلى أن التحديات في الوضع الإغاثي كبيرة جدًا.

ولفت إلى ضرورة الإسراع في دعم المنظمات الدولية بدعم مصر أثناء قيامها بالدور الإغاثي في الأزمة السودانية، موضحًا أنه ما تم من قدوم واستقرار لأعداد كبيرة من اللاجئين سواء من سوريا أو اليمن أو السودان، إلى مصر خلال السنوات الماضية، يستلزم توفير موارد اقتصادية ومعيشية لمصر.

وأردف أن هناك وعي كبير في مصر بضرورة بتأديتها دورها ومسؤوليتها تجاه الأشقاء في السودان، ولكن مع الأخذ في الاعتبار التحديات المختلفة سواء الصحة العامة أو الاقتصادية والمعيشية وضرورة الانتباه لها والتعامل معها من باب المسؤولية والحصول على دعم دولي لأنها تتولى إدارة هذا الملف.

واستطرد أنه يبدو أن أطراف الأزمة السودانية ما زال لديه قناعة بإمكانية تحقيق مكاسب على الأرض من خلال المواجهات العسكرية، مؤكدًا أنها قناعة غير مسؤولة تأتي على حساب الشعب السوداني الذي يتحمل اضرار بشرية ومادية كبيرة، وعلى حساب استقرار السودان وحقه في دولة وطنية مستقرة.