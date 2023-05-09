متحدث القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية أصعب قضية تواجه الملف

قال عزت إبراهيم المتحدث باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس تحرير الأهرام ويكلي، إنه منذ صدور رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030، كان هناك تأكيد على أولوية ملف حقوق الإنسان والحريات العامة.



وأضاف، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مساء الثلاثاء، أن مصر واجهت خلال السنوات الأخيرة استنزافا من الإرهاب، حتى بدأنا في 2018 في وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتزامن اكتمال الاستراتيجية مع دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني.



ولفت إلى أنه «لا يمكن أن نتحدث عن أن هناك من يقف ضد حقوق الإنسان في مصر، فمصر منضمة لاتفاقيات دولية لحقوق الإنسان منذ أكثر من 60 عاما، لكن المنظومة كانت لا بد أن تتكامل في كل المحاور، ويكون فيها اتساق بين التشريع والإجراءات».



وذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة تحتاج إلى جهة تنفيذية، قائلًا إن «التحدي التشريعي والمجتمعي فيما يخص حقوق الإنسان سيكون لهما نصيب من الحوار الوطني بجانب تجاوز البيروقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان».



وأوضح أن القوى السياسية تحتاج إلى تطمينات فيما يتعلق بحقوق الإنسان أكثر مما هو موجود على أرض الواقع، مضيفًا: «حقوق الإنسان ليست مع قضية حزبية بل وطنية، لا ننتظر حزب في السلطة والمعارضة يقدم لي وصفة لملف حقوق الإنسان في مصر، احترام الحقوق والحريات مسألة لا خلاف عليها بين الجميع، النصوص موجود ولكن يجب تحقيقها».



وشدد على أن «تنحية بعض الآراء المتشددة في هذا الملف، وتقريب المسافات بين كل التيارات، وخلق مساحة ثقة، مسألة مهمة»، معقبًا: «أصعب قضية تواجه ملف حقوق الإنسان في مصر هي قانون الإجراءات الجنائية، والمقترحات بألا تتجاوز مدد الحبس الاحتياطي 6 أشهر».