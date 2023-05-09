سفير أوكرانيا السابق لدى ألمانيا يقول إن خليفته لا يفعل ما يكفي

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انتقد السفير الأوكراني السابق لدى ألمانيا أندريه ميلنيك خليفته قائلا إن أوليكسي ماكييف يحتاج إلى حمل الحكومة الألمانية على إرسال أسلحة أكثر تطورا إلى أوكرانيا.

وقال ميلنيك الذي يشغل حاليا منصب نائب وزير الخارجية الأوكراني لشبكة "آر إن دي" الألمانية اليوم الثلاثاء: "يجب أن يتحرك وأن يرفع صوته ويحقق نتائج بشأن القضايا الحيوية للبقاء على قيد الحياة مثل الطائرات المقاتلة والسفن الحربية الألمانية وكذلك الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وانتقد ميلنيك بالفعل خليفته بشدة في نهاية أبريل.

وقال: "الآن نحن نسبح مع المد، ونترك أنفسنا ننجرف. لقد تم دفعنا إلى الوراء ونحن نبتسم ونلوح. وبدلا من الاستمرار في قرع الطبول، شكر ماكييف ألمانيا، فيما يشبه الشعار، على الأسلحة التي تم توفيرها".

ورفض ماكييف هذه الانتقادات.

وقال لمجلة دير شبيجل الإخبارية الألمانية: "سفير أوكرانيا في برلين هو الآن أنا. والنتائج من حيث شحنات الأسلحة شيء يدعو للفخر".

ووصف تعليقات ميلنيك بأنها "هجمات مؤسفة من قبل سلفي" وقال إنها "غير مهنية إلى حد كبير".

وعلى عكس ميلنيك، قال ماكييف إن كل الأبواب مفتوحة أمامه وإنه تحدث بالفعل عدة مرات مع المستشار والرئيس الاتحادي ووزير الخارجية ووزير الدفاع.