حملات لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية في بيان اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وشنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم، وبالتنسيق مع حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تم خلالها إزالة تعد على أرض إصلاح زراعي عبارة عن سملات وأسوار وأعمدة بمساحة 50 مترًا وارتفاع 5 أمتار بقرية الحسينية بأبيس الثانية.

وشن حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة حوائط وأسوار من الطوب الأبيض بقرية أبو مسعود، فضلًا عن إزالة حوائط من الطوب الأبيض بقرية الحرية.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد حملة تمكنت من فك شدة خشبية، وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق، وكذا إزالة حوائط والتحفظ علي كمية من الأسمنت بأحد العقارات بمنطقة محرم بك، فضلا عن إزالة حوائط بالدور السابع علوي بالعقار الكائن شارع الناصر محمد أمبروزو منطقة محرم بك.

وشهد حي العامرية أول برئاسة السيد موسى حملة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم فك شدة خشبية وإزالة حوائط داخلية وأعمدة بقرية طيبة 1 شارع زقزوق.

وواصل حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم التحفظ علي موتور ونش وسيارة والمواد المستخدمة في البناء بأحد العقارات ش 575 طريق الجيش فضلا عن إيقاف أعمال بشارع المستجد خلف أبراج آمون، والتحفظ على كمية من الأخشاب.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أستمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.