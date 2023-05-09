المستشار الألماني يعتزم إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي

من المقرر أن يلقي المستشار الألماني أولاف شولتس، كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يشارك المستشار وجهات نظره حول الوضع الحالي ومستقبل الاتحاد الأوروبي، في وقت يحاول فيه التكتل إعادة توجيه نفسه عالميا.

وسلطت التداعيات الاقتصادية لحرب روسيا على أوكرانيا الضوء على ضعف الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماده على واردات الطاقة من موسكو. وإلى جانب الضغط للحفاظ على القدرة التنافسية، أثار ذلك نقاشا حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين.

وفي أغسطس الماضي، ألقى شولتس خطابا حول الشئون الداخلية للاتحاد الأوروبي، تطرق فيه إلى قضايا مثل قبول أعضاء جدد وسياسات اللجوء والتعاون الدفاعي.

وقالت تيري راينتكه، وهي مشرعة ألمانية في البرلمان الأوروبي من حزب الخضر، شريك شولتس في الائتلاف، اليوم الثلاثاء، إنه في الأشهر الأخيرة "لم يمض كل شيء على ما يرام" بين برلين وبروكسل.

وقالت إن تشكيك الحكومة الألمانية في اتفاق للتخلص التدريجي من المركبات المزودة بمحركات احتراق داخلي في اللحظة الأخيرة أدى إلى تآكل الثقة.

وسيتبع خطاب شولتس نقاشا مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

ويأتي الخطاب في تاريخ رمزي، حيث يحتفل الاتحاد الأوروبي في 9 مايو بالسلام الدائم بين أعضائه الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.