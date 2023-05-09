أمريكا: سوريا لا تستحق إعادتها مجدداً إلى جامعة الدول العربية

انتقدت الحكومة الأمريكية عودة سوريا مؤخرا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق لعضويتها دام أكثر من عقد من الزمان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "لا تعتقد أن سوريا تستحق إعادة قبولها في الجامعة العربية في الوقت الحالي".

وأضاف: "سأشير إلى أننا نتشارك في عدد من الأهداف ذاتها مع شركائنا العرب فيما يتعلق بسوريا، ومن بينها التوصل إلى حل للأزمة السورية يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة تفترض أنه يمكن للشركاء استخدام الاتصال المباشر مع سوريا لتقديم مطالب في هذا الصدد.

وشدد على أن تطبيع العلاقات مع سوريا ليس حاليا موضوع نقاش بالنسبة للولايات المتحدة.

وأنهى وزراء خارجية الدول العربية مطلع الأسبوع، استبعاد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، التي طردت من المنظمة في عام 2011 بعد حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة على المتظاهرين والتي أدت إلى نشوب حرب أهلية.