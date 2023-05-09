صلاح يستغنى عن قميص ليفربول في إعلان جديد

نشر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من خلال حساباته الخاصة على منصات السوشيال ميديا، إعلانه الجديد لإحدى شركات المياه الغازية.

وظهر صلاح في الإعلان وهو يخرج من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس قبل أن يقابل مشجعة يعرض عليها الحصول على قميصه مقابل الحصول منها على كانز مشروب المياه الغازية.

ووصل صلاح مع ليفربول في الموسم الجاري إلى هدفه رقم 30، بالإضافة إلى هدفه رقم 100 في ملعب "أنفيلد" مع الريدز وصعد للمركز الخامس بترتيب هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 186 هدفًا بعد تسجيله في شباك برينتفورد، السبت الماضي.

ويأمل محمد صلاح، قيادة ليفربول في المباريات المتبقية للريدز بالريميرليج ضمان التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، لخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويحتل ليفربول قبل نهاية الدوري الإنجليزي بـ3 جولات، المركز الخامس برصيد 62 نقطة، ويستمر الصراع مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بـ 63 نقطة ونيوكاسل صاحب المركز الثالث بـ 65 نقطة.

واقترب مانشستر سيتي من الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعد صراع استمر طوال الموسم مع أرسنال، بتفوقه بفارق نقطة عن الجانرز ومباراة مؤجلة.