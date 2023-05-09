انطلاق اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في الجامعة العربية

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الذي ينظمه قطاع الإعلام والاتصال، وذلك بحضور كل من السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الاعلام والاتصال، وحمد البدري رئيس لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي.

وقال السفير أحمد رشيد خطابي، إن هذا الاجتماع يأتي في نطاق الاجتماع الثاني للجنة المكلفة بجائزة التميز الإعلامي العربي، مشيدا في هذا السياق بدور الكويت من خلال رعايتها لهذه الجائزة التي أضحت ذات قيمة مالية، فضلا عن دلالتها المعنوية لتشجيع الكفاءات الإعلامية العربية أفراداً ومؤسسات.

وأضاف أنه انطلاقا من المهام المسندة للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بقطاع الإعلام والاتصال وفق مقتضيات النظام الداخلي لهذه اللجنة، تمت مخاطبة الجهات الاعلامية بالدول الأعضاء لتقديم الترشيحات والتي تتمحور جميعها حول موضوع "الإعلام البيئي" والترويج للجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة العربية.

وأوضح أن قطاع الاعلام والاتصال تلقى مجموعة من الترشيحات وحرص على تمديد فترة تقديم هذه الترشيحات لضمان أكبر قدر من المشاركين والذي بلغ عددها (١٠٧) ترشيحات في مختلف الفئات، سواء من خلال الأعمال التلفزيونية أو الإذاعية، أو الصحافة المكتوبة، أو الإعلام الرقمي.

وأضاف أن عدد الشخصيات والمؤسسات المرشحة للتكريم تسعة، مشيرا لما يعكسه هذا الحجم الكبير من الترشيحات لمدى الاهتمام بموضوع نشر الثقافة البيئية من جانب النخب الإعلامية في منطقتنا العربية، التي أصبحت وجهة رئيسية للتعاون المتعدد الأطراف بشأن قضايا البيئة والتحولات المناخية.

جدير بالذكر أن جائزة التمييز الإعلامي العربي، قد تم استحداثها بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (409) الصادر في دورته (46) الذي عقدت في عام 2016، وذلك بهدف إبراز الدور البناء الذي يقوم به الإعلام العربي وتسليط الضوء على النماذج الاعلامية الإبداعية المتميزة.

ومن المقرر تتويج الفائزين على هامش أعمال الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده بالرباط في 21 يونيو المقبل.