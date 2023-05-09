قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقييمات الموازنة الجديدة للعام المالي 2023 – 2024، تتعامل مع سعر صرف الدولار بما يتراوح بين 30 إلى 35 جنيهًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الموازنة توضع في ظروف بالغة الصعوبة، قائلًا إن «كل الاقتصاديات عالميًا والدول النامية بشكل خاص، تواجه تحديات مرتبطة باستمرار حالة عدم اليقين، وتداعيات كورونا والموجة التضخمية والصراع الصيني التايواني».



ونوه أن تلك التحديات لها تداعيات اقتصادية على مستوى العالم والدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحدث خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بشكل موسع ورد على استفسارات الزملاء.



وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن «الأجور في موازنة العامة العام الماضي بلغت 410 مليارات جنيه، بينما بلغت في الموازنة الجديدة 470 مليارًا، بزيادة 60 مليارًا».



ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن تعيين ما لا يقل عن 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أنها تستهدف مجموعة من الأهداف والركائز أبرزها دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن؛ للتعامل مع آثار الموجة التضخمية.



وذكر أن الموازنة الحالية تركز على استمرار دفع أنشطة التنمية البشرية كالتعليم والصحة، واستمرار استدامة الانضباط المالي، والنزول بمؤشر ارتفاع الدين، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة.



وأكمل: «وزير المالية أعلن عن مجموعة من المؤشرات تمثل أهم الافتراضات الاقتصادية التي بنيت عليها الموازنة، كتحقيق معدل نمو متوقع بنسبة 4.1%، والمحافظة على مستوى سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية بنسبة 18.5%».





