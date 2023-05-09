السعودية والجزائر تبحثان تعزيز العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية

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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال تبون لابن فرحان بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائر، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

ومساء الاثنين، وصل وزير الخارجية السعودي إلى الجزائر في زيارة رسمية، دون تحديد موعدها أو جدولها.

وينتظر أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض، القمة العربية في 19 مايو الجاري، على أن تتسلم رئاستها من الجزائر.