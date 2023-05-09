رئيس وزراء بريطانيا: نقف بثبات خلف أوكرانيا

تجاهل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موكب يوم النصر، اليوم الثلاثاء، بعدما ادعى الأخير أنه جرى شن "حرب حقيقية" ضد روسيا بسبب "طموحات الغرب الجامحة".

وقال بوتين في الميدان الأحمر بالعاصمة موسكو: "تقف الحضارة مجددا اليوم عند نقطة تحول فاصلة".

وأضاف بوتين في كلمته ضمن الاحتفالات السنوية بهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية: "اندلعت حرب حقيقية ضد وطننا".

ورفض رئيس الوزراء البريطاني مثل هذه الادعاءات، حيث قال إن بوتين هو الشخص الوحيد المسئول عن الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" عن سوناك قوله للصحفيين في ساوثهامبتون: "هناك شخص واحد فقط مسؤول عن الغزو غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا، وهو الرئيس بوتين. الجرائم التي ترتكب مروعة".

وأضاف: "لهذا نرى أن من الصواب أن نظل ثابتين في دعم شعب أوكرانيا للوقوف في وجه هذا العدوان. وهذا ما سأواصله أنا والمملكة المتحدة".