اوباميكانو يعود لتدريبات بايرن ميونخ

عاد المدافع الفرنسي دايوت اوباميكانو لتدريبات بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء، وقد يشارك في آخر ثلاث مباريات للنادي البافاري في الدوري الألماني لكرة القدم، أملا في حصد اللقب الحادي عشر على التوالي في البوندسليجا.

وتعافى اوباميكانو من إصابة عضلية في الفخذ تعرض لها الشهر الماضي، وغاب عن آخر مباراتين للفريق، حين تغلب على هيرتا برلين 2 /صفر وعلى فيردر بريمن 2 /1.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند الوصيف. وفي آخر ثلاث مباريات هذا الموسم، يستضيف بايرن فريقي شالكه ولايبزج، ويخرج لملاقاة كولون، وسيتوج رسميا باللقب إذا فاز في المباريات الثلاث بصرف النظر عن نتائج دورتموند.