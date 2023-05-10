مقتل صحفي في هجوم صاروخي شرقي أوكرانيا

قتل صحفي ومصور فيديو يعمل لصالح وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف ب) بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالقرب من مدينة باخموت في شرقي وكرانيا.



وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن اليوم الثلاثاء عن مقتل الصحفي أرمان سولدان، 32 عاما، في هجوم صاروخي أثناء مرافقته لجنود أوكرانيين قرب الجبهة. وقالت وكالة الأنباء إن أربعة صحفيين آخرين من الوكالة كانوا برفقة سولدان وقت الهجوم ولكنهم لم يصابوا بأذى.



وكتبت وكالة الأنباء الفرنسية في تغريدة لها عبر تويتر "كامل تعاطفنا مع عائلته وأحبائه".



وتعتبر باخموت في قلب معارك عنيفة بين المهاجمين الروس والمدافعين الأوكرانيين منذ شهور.كما أن المدينة، التي كانت في يوم من الأيام موطنا لحوالي 70 ألف نسمة، تم تدميرها بالكامل تقريبا منذ الغزو الروسي.



ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، قتل ستة صحفيين في أوكرانيا العام الماضي. وسولدان هو ثاني يقتل هذا العام أثناء تغطيته للحرب في أوكرانيا.



وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن سولدان المولود في سراييفو هو مواطن فرنسي.