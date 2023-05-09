للمرة الأولى، احتفلت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بـ"يوم أوروبا"، وهو احتفال بـ"السلام والاتحاد" معا.



وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أجرت زيارة خاصة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء، لإلقاء خطاب دافئ عن المصير المشترك، وجها لوجه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقالت فون دير لاين: "كانت أوكرانيا تقاتل من أجل المقل العليا لأوروبا التي نحتفل بها اليوم لإرساء اتحاد وسلام دائمين".



وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على الحرب مع روسيا، تريد أوكرانيا بشدة الانضمام إلى الكتلة كجزء أساسي لترسيخ مستقبلها بالعالم الغربي، غير أن "يوم أوروبا" يظهر كيف لاتزال تلك اللحظة بعيدة.



والشهر المقبل، سيكون قد مر عام بالفعل منذ منحت دول الاتحاد الأوروبي أوكرانيا صفة مرشح، وأغدقت عليهم بالإشادة، وعززتها بمساعدات ودعم عسكري بالمليارات، وفرضت عقوبات على روسيا.



وبالرغم من أنه في كثير من الأحيان يرتدي بعض القادة الأوروبيين ملابس باللونين الأزرق والأصفر المماثلين لعلم أوكرانيا، ويرددون "المجد لأوكرانيا" عند نهاية العديد من خطابات الاتحاد الأوروبي، لازال الإحباط لدي الجانب الأوكراني واضحا، لأن بدء مفاوضات العضوية لا زال بمنأى عن الأنظار.



وكان زيلينسكي، بزيه العسكري ذي اللون الزيتي، قد زار هولندا الأسبوع الماضي مناشدا بـ"تقييم إيجابي" لبدء المحادثات.



وسمعت فون دير لاين ذلك مجددا، اليوم الثلاثاء، واعترفت بأنه كان "من المبهر رؤية أنه بالرغم من الحرب الشاملة، تعمل أوكرانيا بجد وبلا كلل وبشكل مكثف".



لكن الوقت، بحسب "أسوشيتد برس"، مفهوم مرن للغاية في الاتحاد الأوروبي، ويعتبر الصبر أساسيا.



ويتوقع الاتحاد الأوروبي التقييم التالي في أكتوبر المقبل. وقالت فون دير لايدن: "لقد تم إحراز تقدم كبير، لكن العمل مستمر".



من جهته، قال الأستاذ في جامعة جينت، هندريك فوس، الخبير في صناعة القرار بالاتحاد الأوروبي: "لا يمكن للاتحاد الأوروبي تأجيل الأمور للأبد".



ونوهت "أسوشيتد برس" إلى أن وعود العضوية أكثر بكثير من مجرد التعبير عن مشاعر الدعم.



وذكرت الوكالة أنه لمساعدة أوكرانيا على تصدير الحبوب وزيت عباد الشمس وغيرها من المنتجات الزراعية بعدما أغلقت روسيا مسار البحر الأسود، رفع الاتحاد الأوروبي القيود التجارية للسماح بحرية المرور عبره وصولا إلى الأسواق العالمية المحتاجة.



وأضافت: لكن في دول مجاورة مثل بولندا، والمجر، وسلوفاكيا، ورومانيا، تراكمت المخزونات، وانخفضت الأسعار، وبدأت تلك المجموعة المؤثرة من المصوتين – بها 10 ملايين مزارع من الاتحاد الأوروبي – في التذمر.



وأشارت إلى أن الحرب وتغير المناخ جعل المزارعين في الاتحاد الأوروبي تحت ضغط، موضحة أن ضم بلد مثل أوكرانيا، التي ينظر إليها تاريخيا على أنها سلة خبز أوروبا، سيشكل تحديا خاصا.



وأوضحت أنه قبل الحرب، كانت أوكرانيا لا تزال تمتلك حصة كبيرة في السوق العالمية للقمح والشعير والذرة وزيت عباد الشمس. كما شكلت الزراعة أكثر من 40% من الصادرات الأوكرانية.



ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن الانفتاح على مثل هذه المنافسة يثير الخوف في قلوب العديد من المزارعين، لاسيما إذا جاء ذلك في غضون أعوام قليلة.



يشار إلى أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا إذا حصلت على مساعدة مالية كبيرة من الأعضاء الحاليين لإعادة بناء دولتها والارتقاء إلى معايير التكتل.