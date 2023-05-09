جوائز بوليتزر تسلط الضوء على حرب أوكرانيا والإجهاض في أمريكا

حصلت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز ووكالة أسوشيتد برس للأنباء على جوائز بوليتزر يوم الاثنين لتقاريرها عن القيود الأمريكية على حقوق الإجهاض والحرب الأوكرانية.

ونالت كارولين كيتشنر من صحيفة واشنطن بوست جائزة الصحافة الأكثر شهرة في العالم لتقاريرها عن امرأة أنجبت توأما بسبب القيود المفروضة على حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة.

وفازت صحيفة نيويورك تايمز في فئة التقارير الدولية "لتغطيتها الجريئة للغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك تحقيق لمدة ثمانية أشهر في الوفيات الأوكرانية في بلدة بوتشا". وتم تكريم وكالة أسوشيتد برس من قبل هيئة التحكيم لتقاريرها بالصور والكلمات من مدينة ماريوبول الأوكرانية المتنازع عليها بشدة، بعد فترة طويلة من مغادرة المؤسسات الإخبارية الأخرى للمشهد.

وفازت صورة أسوشيتد برس لامرأة جريحة حامل يتم إجلاؤها من مستشفى ماريوبول للولادة الذي تعرض لهجوم من قبل الروس بجائزة أفضل صورة صحفية عالمية لهذا العام، والتي منحت الشهر الماضي. وتوفيت المرأة وجنينها الذي لم يولد بعد جراء الهجوم.

وتم الإعلان عن جوائز بوليتزر في نسختها رقم 107 من قبل كبير الإداريين مارجوري ميلر.

وتمنح الجائزة أيضا للأدب وكذلك الموسيقى والمسرح. ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مقرها جامعة كولومبيا في نيويورك.

وفي فئة الروايات، فازت رواية باربرا كينجسولفر "ديمون كوبرهيد" وهيرنان دياز "تراست". وفي الموسيقى ، ذهبت جائزة بوليتزر إلى ريانون جيدنز ومايكل أبيلز عن أوبرا "عمر".

وفي فئة الأخبار العاجلة ، فازت لوس أنجليس تايمز بالتحقيق في العنصرية بين السياسيين المحليين في لوس أنجليس.