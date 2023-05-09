قال حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي، إنه سيزور بعثة فريق الأهلي في تونس غدًا الأربعاء، وذلك من أجل دعم اللاعبين قبل مواجهة الترجي في دوري الأبطال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى تونس مساء اليوم الثلاثاء، وذلك من أجل مواجهة الترجي التونسي مساء الجمعة القادمة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف البدري في تصريحات تليفزيونية: «قضيت 40 يومًا مع الصفاقسي حتى الآن، والحمدلله نتائج الفريق تحسنت كثيرًا في الفترة الأخيرة، وهناك مشروع للنادي خلال الفترة القادمة».

وتابع: «مواجهة الأهلي والترجي صعبة، وكنت على تواصل دائم مع سيد عبد الحفيظ حتى وصل إلى تونس أمس الإثنين، وسأزور بعثة الفريق غدًا الأربعاء».

وأوضح البدري: «الترجي يعاني من أزمات كبيرة في الفترة الأخيرة، نتائجه في مسابقة الدوري ليست جيدة وحرمانه من جماهير سيؤثر عليه أيضًا، بينما الأهلي معنوياته مرتفعة بعد التتويج بالسوبر المصري».

وأتم: «واحدة من أجمل لاحظات مسيرتي الكروية هي الفوز على الترجي في نهائي دوري الأبطال 2012».