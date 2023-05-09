عادة ما تثير انهيارات جنود الحرس الملكي البريطاني دهشة الجميع خلال المناسبات الرسمية في بريطانيا، خاصة بعد تكرر حدوثها خلال السنوات الأخيرة، إذ اعتادت عدسات الكاميرات حالات رصد انهيار واغماءات عديدة للجنود خلال المناسبات الأهم بالمملكة المتحدة.



تتويج الملك تشارلز

قبل أيام، تعرض عدد من الجنود البريطانيين، بينهم ضابط في البحرية الملكية وحامل الراية، للإغماء أثناء انتظارهم للمشاركة في موكب العودة إلى قصر باكنغهام بعد تتويج الملك تشارلز الثالث، بحسب صحيفة "الديلي ميل".



وأظهرت الصور المنتشرة إغماء عدد من الجنود المشاركين في موكب الملك تشارلز الثالث، واحتاج بعضهم للمساعدة الطبية بعد شعورهم بالتعب والإغماء، كما شوهد أحد الجنود وهو يقدم المساعدة لزميله بعد أن سقط أرضا.



جنازة الملكة إليزابيث

قبل شهور وفي جنازة الملكة الراحلة، أثار انهيار أحد حراس نعش الملكة إليزابيث الثانية داخل كنسية وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن الدهشة، حيث أظهر مقطع فيديو الحارس وهو يحمل عصا خاصة بالمراسم عندما بدأ يرتجف قبل أن يغمى عليه ويسقط عن المنصة، وهرع ضباط قريبون على الفور للمساعدة.



يوبيل الملكة إليزابيث

وخلال اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، الذي أقيم في عام 2022، سقط خمسة جنود على الدرج خارج كاتدرائية القديس بولس للخدمة الوطنية.



وكان أحدهم هو أحد أفراد سلاح الجو الملكي الذي كان جزءًا من حرس الشرف العسكري الذي يصطف الدرجات، حيث انهار خلال صعود وزيرة الخارجية حينها ليز تراس السلالم إلى الكنيسة من أجل الخدمة.



في حين عانى أربعة عسكريين آخرين، وحينها ذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن السبب وراء انهيارهم على الأرض كان الحر.



عيد ميلاد الملكة إليزابيث

وفي عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية عام 2017، أصيب 5 من عناصر الحرس الملكي البريطاني بحالات إغماء أثناء مشاركتهم في عرض بمناسبة عيد ميلاد الملكة في لندن.



واتضح فيما بعد أنه أغمي على الحراس بسبب قبعات الفرو، التي كانوا يرتدونها في طقس تجاوزت فيه درجات الحرارة 25 درجة مئوية.



وأظهر حينها مقطع فيديو، سقوط أحد الحراس أثناء عزف الموسيقى، وتدخل جنود آخرون لإخراجه على نقالة.





