إيطاليا: جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الحيوان تقول إنه تم إلقاء اللوم على دب خطأ في مقتل عدّاء رياضي

أكدت جمعية "ليل" الإيطالية المعنية برعاية والدفاع عن حقوق الحيوان أن السلطات ألقت باللوم على دب خطأ في قتل عداء في جبال شمال إيطاليا في أوائل أبريل.

وقدمت المجموعة رأي اثنين من الأطباء البيطريين إلى محكمة مدينة ترينتو أن أنثى الدب المعروفة باسم "جيه جيه 4" والتي تم ضبطها بعد الهجوم، لا يمكن أن تكون مسؤولة عن الهجوم على العداء (26 عاما).

ورأى الطبيبان البيطريان أن الدب المسؤول عن الهجوم كان دبا ذكرا بالغا، وذلك بناء على المسافة بين الأنياب في جروح العض على الرجل وهي جروح معتادة لأسنان دب ذكر.

وقالت المجموعة إن الهجوم على الدب كان ناجما عن "محاولة مطولة من الدب لإبعاد الضحية وردعه".

وتطالب جمعية حماية الحيوان بإطلاق سراح الدبة "جيه جيه 4" واستقالة موريسيو فوجاتي رئيس إقليم ترينتو الذي أمر باحتجاز الدب وقتله.