بنك جولدمان ساكس يوافق على دفع 215 مليون دولار لتسوية قضية تمييز ضد الموظفات

وافق بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي على دفع 215 مليون دولار؛ لإنهاء دعوى قضائية مستمرة منذ وقت طويل، تتهم البنك بالتمييز في الأجور ضد النساء بشكل منظم.

وقال بيان مشترك من محاميي البنك والمدعيات، إن البنك الموجود مقره في مدينة نيويورك توصل إلى اتفاق مع المحامين الممثلين لحوالي 2800 موظفة ونائبات للرئيس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق، أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق وأن حوالي ثلث قيمة التعويضات ستخصص لتغطية مصروفات التقاضي والمحامين.

وبحسب البيان سيستعين بنك جولدمان ساكس جروب بخبير مستقل؛ لإجراء تحليل إضافي لعمليات تقييم الأداء، بالإضافة إلى عمليات الترقي داخل البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

كان المنتظر أن تمثل المحاكمة المقبلة للبنك والمقرر لها الشهر المقبل في نيويورك، فرصة نادرة أمام الرأي العام لتقديم شهادته على فجوة الأجور بين الرجال والنساء في القطاع المالي الأمريكي، حيث يتولى الرجال إدارة جميع البنوك الأمريكية الستة الكبرى، باستثناء بنك واحد.

وفي الأسبوع الماضي ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن طرفي النزاع يسابقون الزمن للوصول إلى اتفاق قبل بدء نظر القضية أمام القضاء.

يذكر أن الدعوى ضد جولدمان ساكس أقيمت لأول مرة من جانب كريستينا شين أوستر خريجة معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، والتي انضمت إلى جولدمان ساكس عام 1997 للعمل في قسم بيع السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وفي يوليو 2005 قدمت أوستر شكوى تمييز ضد لجنة فرص المساواة في الوظائف بالولايات المتحدة، ثم أقامت دعوى قضائية ضد البنك عام 2010، وحارب جولدمان ساكس بضراوة وحقق نجاحا في بعض الحالات؛ من أجل إرسال بعض القضايا إلى التحكيم وهي عملية أكثر سرية من القضاء العادي.