انطلاق برنامج التدريب الذهنى والبدنى لمعلمى قنا

انطلقت أولى فعاليات برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الجدد والمرشحين للعمل ضمن مسابقة 30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى بمقر مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية التابعة لادارة قنا التعليمية، اليوم الثلاثاء.

وقال بيان لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، إنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمتع المعلم باللياقة الذهنية والبدنية التي تساعده على أداء مهامه الحياتية والوظيفية بشكل فعال ،حيث يتم التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية وأقسام التدريب بالإدارات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين وتوجيه عام التربية الرياضية فى الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

وذكر البيان، أن الهدف العام للبرنامج التدريبى هو اكتساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطني والكفاءة البدنية والتواصل الفعال، و تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، أما اليوم الثاني فيتضمن التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين ويتضمن اليوم الثالث التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.