أكسيوس: نظام بايدن الغذائي يثير معركة حول الطعام في البيت الأبيض

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن معركة "لذيذة" تدور داخل أروقة البيت الأبيض بسبب النظام الغذائي للرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال الموقع الإخباري إن معركة الطعام حرضت جو بايدن – الذي يفضل الكربوهيدرات على الخضراوات – على السيدة الأولى جيل بايدن، التي كانت تحثه على تناول المزيد من الأسماك والخضراوات سواء كان يحبها أم لا، لافتا إلى أن بايدن لا يحب تلك المأكولات.



وأوضح "أكسيوس" أن حالة الشد والجذب الداخلية بشأن النظام الغذائي لبايدن تعتبر واحدة من بين عدة خطوات خاصة وعامة يتخذها أقرب مساعدوه والسيدة الأولى للحفاظ على صحة الرئيس ذي الثمانين عاما بينما يستعد للترشح لولاية ثانية.



وأشار بعض مساعدي بايدن منذ فترة طويلة أنه يأكل "كالطفل".



ومن بين الأطباق المفضلة لديه زبدة الفول السوداني، والبيتزا، والبسكويت، والسباجيتي بالزبدة والصلصة الحمراء، والمثلجات.



وفي سبتمبر عام 2021، جاءت شقيقة بايدن إلى البيت الأبيض من أجل عشاء خاص، واختارت السيدة الأولى الطبق الأول المكون من السلمون ومزيج الخضراوات.



وقال بايدن حينها: "إنها تجعلني أتناول هذه الأشياء الصحية طوال الوقت".



وعندما كانت السيدة الأولى بعيدة، كانت بايدن يتناول بعض من كيك الليمون والمثلجات برقائق الشكولاتة.