باحثون يختبرون فحصا للدم يقيس حرمان السائقين من النوم

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن فحص دم من شأنه رصد ما إذا كان سائق يعاني من حرمان من النوم للغاية بشكل يعيق جلوسه خلف عجلة القيادة، سيصبح متوفرا في غضون 5 سنوات.



وأوضحت الصحيفة أن حوالي خمس حوادث الطرق يقدر بأنها مرتبطة بالإجهاد، مشيرة إلى أن دراسة نشرت الشهر الماضي، في دورية "الطبيعة وعلم النوم"، رجحت أن النوم لأقل من أربع أو خمس ساعات خلال الـ24 ساعة السابقة يمكن أن يضاعف خطر التعرض لحادث تصادم.



وذكرت "التايمز" أن فحوصات التنفس والدم تستخدم لقياس معدل الثمالة، لكن لا يوجد حاليا مكافئ للحرمان من النوم.



وبحسب الصحيفة، يقول فريق تقوده كلير أندرسون، أستاذ مساعد بجامعة موناش في أستراليا، إنه يمكن تحديد خمس مواد في الدم يمكنها اكتشاف ما إذا كان شخص ما قد ظل مستيقظا لـ24 ساعة، ويتضمن ذلك الدهون التي يتم إنتاجها في القناة الهضمية.



وأشار الباحثون إلى أن الفحص حقق نتائج بدقة بلغت 90%.



وفيمل يتعين إجراء مزيد من العمل لإظهار أنه يمكن للفحوصات التمييز بين الشخص الذي حصل على قسط من النوم لست ساعات، وآخر نام لساعتين فقط، دفع الباحثون بأن فحص النوم قد يتيح صياغة قوانين جديدة تحدد الحد الأدنى للراحة قبل القيادة.



وقالت أندرسون: "عندما تنظر لأسباب الوفيات الرئيسية على الطرق، يأتي الكحول من بينها، وكذلك السرعة، والإجهاد.



وأضافت: "حل الإجهاد سهل للغاية، وهو نيل قسط أكبر من النوم، لكن قدرتنا على إدارته ضعيفة لعدم وجود أدوات تمكنا من مراقبته كما يحدث مع الكحول".



من جانبها، قالت آشلي فلتنس، الخبيرة بمؤسسة "سلامة الطرق جي بي": "هناك بالفعل تشريع ينص على أنه يجب أن يكون جميع السائقين لائقين لقيادة سياراتهم".



وتابعت: "وجود فحص على جانب الطريق للإجهاد سيكون أداة مفيدة للتطبيق".



ومع ذلك، لن يحول مثل هذا الفحص دون مسؤولية السائق الفردية، فالإرهاق لا يحدث فورا، بل يتراكم تدريجيا. لذا من الضروري نيل قسط كاف من النوم قبل القيادة، وإدراك فترات ذروة التعب – عادة ما بين 2 إلى 4 مساء، و2 إلى 6 صباحا".



من جانبها، قالت وزارة النقل البريطانية إن "الحكومة لا تدرس هذا النوع من الفحوصات، لكننا دائما ما نرصد الأفكار الجديدة لجعل طرقنا أكثر أمانا".