لحظة القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. https://t.co/ev9SflmoUT — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) May 9, 2023

وفيما أظهر مقطع فيديو، لحظة توقيف عمران خان، قال مسئولون باكستانيون محليون إنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.من جهتها، ذكرت محطة "جيو" التلفزيونية المحلية الباكستانية، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.يذكر أنه في منتصف مارس الماضي، أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق عمران خان، لاعب الكريكت السابق البالغ من العمر 70 عاما، إثر توجهه إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه، جوهر خان قوله إن المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس الماضي.وأطيح عمران خان في أبريل 2022 إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، ويواجه عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.وصدرت مذكرة توقيف بحقه بعد عدم مثوله أمام محكمة في إسلام أباد يوم 11 مارس للرد على اتهامه بعدم الإعلان عن كل الهدايا الدبلوماسية التي تلقاها خلال فترة ولايته وعن كسب أموال منها عبر بيع بعضها، وهو ما ينفيه.