محافظ أسوان يلتقي وفد المركز القومي لبحوث السكان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدكتور أحمد الجابري عميد معهد المواد بالمركز القومى لبحوث الإسكان، والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمد نور مدير عام الإسكان.

وأكد محافظ أسوان، على ضرورة الإسراع في الخطوات التنفيذية بعد عقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الحالي بالقاهرة يضم كافة أعضاء اللجنة المشكلة بتكليفات من دولة رئيس الوزراء لمعاينة بيت العقاد، والوصول إلى حلول علمية وهندسية لترميمه، وتحويله إلى متحف ومزار سياحي حيث سيتم الوصول للحل العلمي والهندسي الأمثل بعد المعاينات التي قام بها مسئولى المركز القومي لبحوث الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشاري كلية الهندسة بجامعة أسوان.

وأوضح المحافظ، أنه بعد الوصول للحل العلمي والهندسى الأمثل سيتم عرضه على دولة رئيس الوزراء لاتخاذ القرار النهائى فيما يخص ترميم بيت العقاد، وهو الذى يعكس إهتمام الدولة بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفي مقدمتهم عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد.

الجدير بالذكر بأن بيت العقاد تم إنشاؤه منذ عام 1944 على مساحة 270 مترا بشارع عباس فريد بنظام الحوائط الحاملة من الحجر الرملي، والمبنى مكون من 3 أدوار عبارة عن دور أرضي، وأول وثاني وسطح، وله واجهة واحدة، ومحاط بعدد 2 مبنى منهارين، وقد ظهر هبوط في أرضية الدور الأرضي لبيت العقاد، وشروخ بالحوائط في كل الأدوار، وخاصة في الجهة الشرقية للمبنى الأكثر تضرراً.