

أثيرت حالة من الغضب العارم، في أعقاب استشهاد عدد من النساء والأطفال ضمن العدوان الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وفقا لآخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الأطفال والنساء الذين استشهدوا رفقة أبائهم في العدوان الإسرائيلي الذي نفذته قواته الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال الناشط الفلسطيني رضوان الأخرس في تغريدة على تويتر: «أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائفه الحاقدة تجاه هذه العائلة الفلسطينية، عائلة القيادي طارق عز الدين ليرتقي شهيدا، وزوجته وأبنائه الصغار ما بين شهيد وجريح».

وكتب المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي: «استشهاد الطفل علي طارق عز الدين، والطفلة هاجر خليل البهتيني و 6 نساء أخريات جراء العدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة، فجر اليوم.. لا يسلم منهم الطفل والمرأة والشيخ والعجوز ، ولا حتى الشجر والحجر لأنهم أعداء الحياة وأعداء السلام ، وأعداء العرب والمسلمين».

وغرد المذيع الفلسطيني تامر المسحال: "هؤلاء الأطفال الأقمار كانوا من أهداف مجزرة الاحتلال في غزة فجر اليوم .. يا رب رحمتك ولطفك".

وغرد الناشط الفلسطيني همام يونس: «الشهيد الطفل علي طارق عز الدين.. بأي ذنب قُتلت .. وقُصفت وسُلبت طفولتُهم».

ونشر العديد من النشطاء صور الأطفال الذين أصبحوا أهدافا لدى قوات الاحتلال في عملياتها العدائية ضد الفلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وفق أحدث بيان لوزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

ومن الشهداء ثلاثة من قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجناح الإسلامي، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عزالدين.

وتوعدت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين، اليوم الثلاثاء، بالرد على هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في بيان، بأن اغتيال قادة المقاومة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة.

وأضاف: «العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، والمقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر، والعدوان يستهدف كل شعبنا، والمقاومة موحدة في مواجهته».

من جهته، قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي، إن الاحتلال سيدفع ثمن جريمته الغادرة التي ارتكبها بحق قادة سرايا القدس في غزة.

وأضاف الهندي أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة وهي التي ستحدد نهاية هذا الصراع، موضحاً إن الشهادة لنا كرامة واغتيال القادة يضئ درب الجهاد.

أطلق الاحتلال الإسرائيلي قذائفه الحاقدة تجاه هذه العائلة الفلسطينية، عائلة القيادي "طارق عزالدين" ليرتقي شهيدا، وزوجته وأبنائه الصغار ما بين شهيد وجريح.#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/KePZnXJzuT — رضوان الأخرس (@rdooan) May 9, 2023

استشهاد الطفل علي طارق عز الدين، والطفلة هاجر خليل البهتيني ، و 6 نساء أخريات جراء العدوان الاسرائيلي الجديد على قطاع غزة، فجر اليوم.

لا يسلم منهم الطفل والمرأة والشيخ والعجوز ، ولا حتى الشجر والحجر لأنهم أعداء الحياة وأعداء السلام ، وأعداء العرب والمسلمين .

لن يسلم منهم حتى… pic.twitter.com/VB3Wthdotl — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 9, 2023

هؤلاء الأطفال الأقمار كانوا من أهداف مجزرة الاحتلال في غزة فجر اليوم .. يا رب رحمتك ولطفك pic.twitter.com/Axh8qMwCBb — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) May 9, 2023

الشهيد الطفل علي طارق عزالدين ❤️‍🩹

بأي ذنب قُتلت .. وقُصفت وسُلبت طفولتُهم #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/QeY5Mad5ys — همام يونس الزيتونية 𓂆 (@HAMMAM_PAL) May 9, 2023