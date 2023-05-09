أوكرانيا تنتقد حضور زعماء أجانب للاستعراض العسكري للكرملين

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أعربت أوكرانيا عن استيائها من مشاركة رؤساء دول وحكومات أجنبية في الاستعراض العسكري ليوم النصر في موسكو اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم: "نعتبر المشاركة في المناسبة العامة إلى جوار مجرم حرب هي خطوة غير أخلاقية وغير ودية تجاه أوكرانيا وتعبيرا عن ازدراء الشعب الأوكراني".

وأكدت الوزارة أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إطار الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا.

وجلس إلى جانب بوتين في المدرج الكبير اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء أرمينيا ورؤساء كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وبيلاروس.