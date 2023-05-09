الحكومة تنفي نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية

• التموين: انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، لافتا إلى تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التموين، أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كل السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وأشارت التموين، إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضحةً أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كل الأسواق، لمنع أية ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، يتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو ٤ أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3.7 أشهر، إلى جانب توافر احتياطي استراتيجي آمن من المكرونة لمدة تصل إلى 7 أشهر، وتوافر مخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3.4 أشهر، بالإضافة إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، مع توافر احتياطي استراتيجي آمن من القمح، والذي سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى ٧ أشهر.