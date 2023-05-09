 إسرائيل تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة وتغلق المعابر بعد اغتيال قادة سرايا القدس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تفرض حصارا مشددا على قطاع غزة وتغلق المعابر بعد اغتيال قادة سرايا القدس

غزة-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 9:57 ص

 

فرضت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حصارا مشددا على قطاع غزة.

وقالت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال قررت إغلاق حاجز بيت حانون (ايرز) شمالي القطاع، والمخصص لتنقل الأفراد، كما أغلقت معبر كرم أبو سالم بجنوب القطاع والمخصص لنقل البضائع.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، إن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقا اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، وسيفتح فقط من الجانب الفلسطيني الساعة العاشرة صباحا لخروج باقي الشاحنات التي لم تستكمل إجراءاتها أمس الاثنين.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة عشرات فجر اليوم في غارات إسرائيلية على القطاع استهدفت قيادات عسكرية من حركة الجهاد الإسلامي.


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