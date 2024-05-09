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رئيس كفر الدوار يتفقد أعمال تطوير مدخل المدينة

خميس البرعي
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 9:43 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 9:43 ص

تفقد اللواء عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أعمال تطوير مدخل المدينة ابتداءً من الطريق الزراعي حتى الكوبري العلوي.

وقد شملت الأعمال التي تابعها "قطاطو" استكمال تركيب الانترلوك الهاردستون للأرصفة والجزيرة بالمدخل، إضافة إلى تجميل غرف محولات الكهرباء بالجزيرة الوسطى بالطريق من خلال الرسومات وتركيب السيراميك بها، وأيضًا دهان أعمدة الإنارة.

كما تابع "رئيس المدينة" الأعمال الجارية لتطوير شعار مدخل المدينة، وفق رؤية جمالية للارتقاء بالمظهر الجمالي للمدخل الرئيسي للمدينة، من خلال إعادة تأهيل الأحواض بزراعة أشجار الزينة، والتجهيزات الجارية لتركيب الرخام وتثبيت الشعار.

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